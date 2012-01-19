《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日(I)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
**上海证券报**
--来自中国工业和信息化部的消息称,为实现节能减排的目标,主管部门对节能服务产业的扶持政策2012年还将密集出台.
--中海油服(601808.SS)(2883.HK)公告称,在建"海洋石油682"船舱发生进水事故,该船投资额约7.4亿元人民币,公司称已为该船建造项目投了全额保险.
--工商银行(601398.SS)(1398.HK)城市金融研究所和上海证券报的联合研究报告指出,今年中国经济仍将面临严峻的外部环境和内部矛盾,增速将放缓,但下滑幅度可控.
--中金公司在银行间市场披露其2011年未经审计的年报,2011年中金公司实现净利润2.7亿元,较2010年的9.1亿元下滑70%.
**人民日报**
--国务院日前印发规划提出,"十二五"期间,中国全部工业增加值年均增长8%左右,工业增加值率较"十一五末"提高2个百分点.
--财政部、国家税务总局近日发出通知,国有工矿企业、国有林区企业和国有垦区企业参与政府统一组织的棚户区改造,并同时满足一定条件的棚户区改造资金补助支出,准予在企业所得税前扣除.
--商务部新闻发言人沈丹阳称,2012年商务部将促消费主攻流通环节和消费环境,银行卡费率有望调整.
**第一财经日报**
--一位国际煤炭商透露,神华集团已计划在澳大利亚新南威尔士州建立一个年产1,000万吨的露天煤矿.
--广东省今年将继续重点建设佛山一汽大众、深圳长安标致等项目,在汽车产业的投资达142亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/赵红梅; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。