《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日(I)

**上海证券报**

--来自中国工业和信息化部的消息称,为实现节能减排的目标,主管部门对节能服务产业的扶持政策2012年还将密集出台.

--中海油服(601808.SS)(2883.HK)公告称,在建"海洋石油682"船舱发生进水事故,该船投资额约7.4亿元人民币,公司称已为该船建造项目投了全额保险.

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)城市金融研究所和上海证券报的联合研究报告指出,今年中国经济仍将面临严峻的外部环境和内部矛盾,增速将放缓,但下滑幅度可控.

--中金公司在银行间市场披露其2011年未经审计的年报,2011年中金公司实现净利润2.7亿元,较2010年的9.1亿元下滑70%.

**人民日报**

--国务院日前印发规划提出,"十二五"期间,中国全部工业增加值年均增长8%左右,工业增加值率较"十一五末"提高2个百分点.

--财政部、国家税务总局近日发出通知,国有工矿企业、国有林区企业和国有垦区企业参与政府统一组织的棚户区改造,并同时满足一定条件的棚户区改造资金补助支出,准予在企业所得税前扣除.

--商务部新闻发言人沈丹阳称,2012年商务部将促消费主攻流通环节和消费环境,银行卡费率有望调整.

**第一财经日报**

--一位国际煤炭商透露,神华集团已计划在澳大利亚新南威尔士州建立一个年产1,000万吨的露天煤矿.

--广东省今年将继续重点建设佛山一汽大众、深圳长安标致等项目,在汽车产业的投资达142亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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