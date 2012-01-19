《美债周四展望》公债或受益於资金流入美元,关注希腊债券互换谈判

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约1月18日电---美国公债价格周三下跌,国际货币基金组织(IMF)有可能增资来协助缓解欧债危机下受挫的国家,使得公债的避险买盘减少.

国际金融消息人士周三表示,IMF正寻求增加银弹6,000亿美元,但一些国家坚持欧洲方面必须先加把劲来支撑其疲弱的成员国.

希腊及其债权人也恢复讨论所有债券交换的条件,以期打破僵局并达成自愿性协议.

"市场上有传言和揣测,认为希腊即将得到另一个纾困案,或者是就下一轮发债的条款达成协议,这对风险资产有利,"BMO Capital的政府公债交易主管Scott Graham表示.

不过他说成交清淡,而且公债可能将继续因资金不断从欧元流向美元而获益.

指标10年期公债收益率(殖利率)离开约在1.84-1.85%的阻力位.市场人士密切关注该水准,因为若被突破,可能引发公债收益率进一步走升.

美银美林的技术分析师称,若公债收益率跌破上述水准,下一步可能重新测试1.67%的逾60年低位,并可能进一步挑战1.45%甚至1.00%.

"(1.84-1.85%)这一区间十分关键,因为若被突破将面对1.67%水准,并可能令公债恢复更加强劲的多头走势."分析师在报告中称.

10年期公债US10YT=RR价格下跌15/32,收益率报1.90%,高於周二的1.86%.

美国10年期通胀保值债券(TIPS)收益率触及纪录低位,此前美国政府数据称,12月生产者物价指数(PPI)意外下降.

另一方面,TIPS均衡通胀率走升,因为12月核心PPI升幅高於预期,暗示基础通胀并不像先前所认为的那样温和.

10年期均衡通胀率,即10年期TIPS和普通公债收益率之差,报2.05%,上升近2个基点.

财政周三发布的11月公债购买数据显示,当月外资购买美国公债势头依然强劲,即便中国持有美债的数量降至一年低点.

"欧洲危机继续带来十分强劲的避险买需."多伦多道明证券驻纽约的利率策略师Eric Green说,"来自全球其他地区的需求仍异常坚挺,投资者仍青睐买入美国公债."

中国11月持有美国公债规模从前月的1.134万亿美元降至1.132万亿.日本持有的美债规模则从10月的9,790亿美元增至1.038万亿.

在美联储完成购买2013-2021年期间到期的46.5亿美元债券之後,较长期公债价格午後延续跌势. (完)

--编译 侯向明;审校 吴云凌

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