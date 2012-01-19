《中国债券市场每日交易备忘》--1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国三角轮胎5亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 众和股份(002070.SZ)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 福建交通运输集团5亿元一年期短融041260003,票面利率6.44% 荣信股份(002123.SZ)3亿元一年期短融041262003,票面利率8.50% ============================================================================== 三、缴款: 厦门钨业(600549.SS)3亿元一年期短融 格力集团9亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国电大渡河开发公司6亿元一年期短融1181022到期兑付,票面利率4.35% 河南投资集团10亿元10年期固息债068001付息,票面利率4.30% 临安城建公司6亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债098003付息,票面利率5.04% 招商局集团25亿元五年期中票0982008付息,票面利率3.85% 国家开发银行100亿元10年期浮息(三个月shibor基准)金融债110227付息,基本利差-0.35% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国家统计局综合司司长盛来运表示,从经济增长的动力来看,下一个阶段中国宏观经济继 续保持平稳较快增长是完全有可能的;尽管物价总水平上涨势头已经得到了明显控制,但宏观 经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕. --在央行连续两日逆回购注资後,市场流动性依然捉襟见肘,机构甚至等不及明日即将进行 的逆回购招标.多名业内人士周三透露,中国央行稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括 某些大型银行.[ID:nCN1344990] --美国财政部最新统计数据显示,去年11月份中国净减持美国国债15亿美元,为连续第二个 月减持;而前11个月中国持有的美国国债累计减少275亿美元.[ID:nCN1346590] ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 刘昕/边竞
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。