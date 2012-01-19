《中国债券市场每日交易备忘》--1月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国三角轮胎5亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 众和股份( 002070.SZ )2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 福建交通运输集团5亿元一年期短融041260003,票面利率6.44% 荣信股份( 002123.SZ )3亿元一年期短融041262003,票面利率8.50% ============================================================================== 三、缴款: 厦门钨业( 600549.SS )3亿元一年期短融 格力集团9亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国电大渡河开发公司6亿元一年期短融1181022到期兑付,票面利率4.35% 河南投资集团10亿元10年期固息债068001付息,票面利率4.30% 临安城建公司6亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债098003付息,票面利率5.04% 招商局集团25亿元五年期中票0982008付息,票面利率3.85% 国家开发银行100亿元10年期浮息(三个月shibor基准)金融债110227付息,基本利差-0.35% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国家统计局综合司司长盛来运表示,从经济增长的动力来看,下一个阶段中国宏观经济继 续保持平稳较快增长是完全有可能的;尽管物价总水平上涨势头已经得到了明显控制,但宏观 经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕. --在央行连续两日逆回购注资後,市场流动性依然捉襟见肘,机构甚至等不及明日即将进行 的逆回购招标.多名业内人士周三透露,中国央行稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括 某些大型银行.[ID:nCN1344990] --美国财政部最新统计数据显示,去年11月份中国净减持美国国债15亿美元,为连续第二个 月减持;而前11个月中国持有的美国国债累计减少275亿美元.[ID:nCN1346590] ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 刘昕/边竞