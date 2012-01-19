《新兴市场重要经济事件预告》--1月19日-1月26日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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1月19日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至1月20日).
阿布扎比--在欧元体系与海湾阿拉伯央行研讨会後,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合大公国(阿联酋)央行总裁Sultan Nasser al-Suweidi举行新闻发布会(1200).
阿布扎比--德国央行理事Andreas Dombret在一个研讨会上发表"系统性风险分析和危机防范"的演讲(0730).
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.
华沙--世界银行发布2012年全球经济展望报告(1000).
巴黎--Growth Dialogue与经济合作暨发展组织(OECD)和世界银行学院举办关於创新的新布局和经济危机影响的座谈会(至1月20日).
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
1月20日(五)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(最後一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席一个研讨会(1030).
塔林--爱沙尼亚央行副总裁Madis Muller在纪念爱沙尼亚金融监管局成立10周年的研讨会上发表讲话.
塔林-爱沙尼亚央行副总裁Ulo Kaasik和Madis Muller与爱沙尼亚议会欧盟事务委员会举行会议.
布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将与匈牙利救助谈判负责人Tamas Fellegi会面(1220).
布达佩斯--匈牙利议会预算委员会听取经济部长Gyorgy Matolcsy关於2012年预算和公共财政状况的证词(0900).
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
1月22日(日)
马斯喀特--阿曼央行将组织第一届伊斯兰金融与银行业会议(至1月24日).
1月23日(一)
布鲁塞尔--欧盟财长会议.
耶路撒冷--以色列央行将公布利率决定.
亚的斯亚贝巴--非盟--第23届常驻代表委员会会议(至1月24日).
巴黎--第四届拉丁美洲和加勒比国际经济论坛.
1月24日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议.
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布世界经济展望报告、全球金融稳定报告和财政监测报告(1500).
印度孟买--印度央行举行2011-12年度第三季货币政策评估会议.
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(无利率决议公布).
布达佩斯--匈牙利央行议息会议.
华盛顿--加拿大副财长Michael Horgan在彭博社举办的主权债务会议上发表讲话(1630).
1月25日(三)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会(至1月29日).
布加勒斯特--国际货币基金组织代表团访问罗马尼亚,检视其预防性贷款协议(至2月6日).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构开会,审视沙特(沙乌地)阿拉伯贸易政策(至1月27日).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表银行业报告(2011年11月).
1月26日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无公布利率计划.
瑞士达沃斯--2012年世界经济论坛年会第二日(至1月29日).
亚的斯亚贝巴--非盟-执行委员会第20届一般会期(至1月27日).
基希讷乌--摩尔多瓦央行举行货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
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