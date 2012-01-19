〔中国个股〕中国建筑新获228.4亿元建筑施工合同,相当於2010年营收的6.2%

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京1月19日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周四公告称,公司近期获得多个建筑施工项目,合同总金额为228.4亿元人民币,相当於其2010年度营收的6.2%.
公告指出,这些项目包括中国建筑一局新获的合肥鑫晟光电科技公司电子器件厂房建设工程项目,项目金额为69.1亿元;中国建筑第三工程局获得的成都世茂猛追湾总承包工程项目,合同金额44.7亿元;中国建筑第二工程局获得的新疆宝明矿业油页岩综合开发利用一期项目,项目金额42.8亿元.
中国建筑第六工程局新获的成都彭州蒙阳新城基础设施项目,合同金额30.0亿元;中国建筑获得的国管局北京朝阳区广华新城居住区项目,合同金额17.7亿元;中建市政建设公司获得的淮北国购商务广场综合体施工总承包项目,合同金额13.5亿元;中国建筑第七工程局获得的河南省西峡鹳河湾天娇国际宝邸二、三期工程项目,合同金额10.6亿元.
中国建筑此前发布业绩预增公告,根据初步测算,其2011年归属於上市公司所有者的净利润预计同比增长40%左右.[ID:nCN1333006]
中国建筑周三收报3.05元,过去一个月累计上涨1.67%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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