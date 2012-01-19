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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 08:53 BJT

〔澳洲汇市〕澳元兑美元急跌,因澳洲就业数据疲软

路透悉尼1月19日电---澳元/美元AUD=D4下跌0.005美元,至盘中低点1.0376,因澳洲12月就业数据疲软增加了澳洲央行进一步降息的可能性.[ID:nCN1346392]

澳元兑美元随後削减跌幅,回升至1.0401,数据公布前报1.0423.

--编译 肖群英;审校 张涛

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