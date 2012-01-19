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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 08:44 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油上涨,因美国原油库存意外下降

路透新加坡1月19日电---美国原油期货周四在亚洲盘初上涨.行业数据显示,上周美国原油库存因进口减少而下滑,与库存增加的预期大相径庭.

0019GMT,美国原油期货CLc1扬升0.83美元,至每桶101.42美元,一度升约1美元至101.57美元.

布兰特3月原油期货LCOc1报110.66美元,此前触及盘中高点112.20美元.

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