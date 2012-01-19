〔美国政经〕众议院否决提高举债上限提议,但票数不够驳倒总统否决权

路透华盛顿1月18日电---美国众议院在周三一场象征性投票中,否决了总统奥巴马有关提高联邦债务上限1.2万亿(兆)美元的提议.共和党在此次投票中亮明了攻击奥巴马支出政策的选战立场.

共和党控制的众议院以239对176票通过"不赞成决议",由此否决了奥巴马提高举债上限的提议.但是,239票还不够驳回总统否决权所需要的三分之二票数.

共和党此次阻碍提高债务上限的努力,料将在民主党控制的参议院付诸东流,後者将於下周开会.

此次投票基本上只是走走形式,因国会已在去年8月赋予奥巴马提高举债上限的权力.(完)