〔美国政经〕众议院否决提高举债上限提议,但票数不够驳倒总统否决权

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿1月18日电---美国众议院在周三一场象征性投票中,否决了总统奥巴马有关提高联邦债务上限1.2万亿(兆)美元的提议.共和党在此次投票中亮明了攻击奥巴马支出政策的选战立场.
共和党控制的众议院以239对176票通过"不赞成决议",由此否决了奥巴马提高举债上限的提议.但是,239票还不够驳回总统否决权所需要的三分之二票数.
共和党此次阻碍提高债务上限的努力,料将在民主党控制的参议院付诸东流,後者将於下周开会.
此次投票基本上只是走走形式,因国会已在去年8月赋予奥巴马提高举债上限的权力.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。