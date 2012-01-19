《中国股市盘前看点》--1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区11月经常帐.
--美国12月消费者物价指数(CPI)/核心CPI.
--美国1月14日当周初请失业金人数.
--欧洲央行/欧盟执委会/IMF就欧盟/IMF救助爱尔兰的进程举行季度新闻发布会
**宏观经济和政策面**
--国家统计局综合司司长盛来运表示,从经济增长的动力来看,下一个阶段中国宏观经济继续保持平稳较快增长是完全有可能的;尽管物价总水平上涨势头已经得到了明显控制,但宏观经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕.
--国务院日前印发规划提出,"十二五"期间,中国全部工业增加值年均增长8%左右,工业增加值率较"十一五末"提高2个百分点.
**重点行业和公司**
--来自中国工业和信息化部的消息称,为实现节能减排的目标,主管部门对节能服务产业的扶持政策2012年还将密集出台.
--科技部发布医疗器械科技产业"十二五"专项规划,预期2011-2015年将拉动新增医疗器械产值2,000亿元人民币,出口额占国际市场总额比例提高到5%以上.[ID:nCN1346634]
--中国建筑(601668.SS)公告称,公司近期获得多个建筑施工项目,合同总金额为228.4亿元,相当於其2010年度营收的6.2%.[ID:nCN1346676]
--中海油服(601808.SS)(2883.HK)公告称,在建"海洋石油682"船舱发生进水事故,该船投资额约7.4亿元,公司称已为该船建造项目投了全额保险.
**海外动向**
--美国股市周三收涨,盘中升至7月来最高,因IMF寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧.道琼工业指数收高96.88点,或0.78%,至12,578.95点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC节前将在2,200-2,300点区间震荡.(完)
--整理 冉莹; 审校 黄凯
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。