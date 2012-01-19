〔欧洲金融〕意大利银行业11月坏账总额同比大增近38%--报告

路透米兰1月18日电---意大利银行业协会ABI周三发布报告显示,意大利银行业对家庭及企业的贷款去年底出现停滞,因国内银行业者疲於应对坏账增加以及存款减少.

这份月度报告显示,意大利信贷成本上升.12月对家庭和非金融企业的加权平均贷款利率小幅升至4.25%,远高於上年同期的3.62%.

11月不良贷款总额较上月增长16亿欧元(20.4亿美元),至1,044亿欧元,较上年同期猛增近38%.

ABI称,12月银行存款连续第二个月同比下滑.12月存款较上年同期减少2.1%至13,580亿欧元,尽管较上月有所增长.

意大利银行业12月对国内家庭及非金融企业的贷款为15,200亿欧元,较上月小幅下滑,较上年同期增幅从11月的4.9%降至4.1%.(完)