〔欧洲金融〕意大利银行业11月坏账总额同比大增近38%--报告

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透米兰1月18日电---意大利银行业协会ABI周三发布报告显示,意大利银行业对家庭及企业的贷款去年底出现停滞,因国内银行业者疲於应对坏账增加以及存款减少.
这份月度报告显示,意大利信贷成本上升.12月对家庭和非金融企业的加权平均贷款利率小幅升至4.25%,远高於上年同期的3.62%.
11月不良贷款总额较上月增长16亿欧元(20.4亿美元),至1,044亿欧元,较上年同期猛增近38%.
ABI称,12月银行存款连续第二个月同比下滑.12月存款较上年同期减少2.1%至13,580亿欧元,尽管较上月有所增长.
意大利银行业12月对国内家庭及非金融企业的贷款为15,200亿欧元,较上月小幅下滑,较上年同期增幅从11月的4.9%降至4.1%.(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。