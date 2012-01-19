麦肯锡称美国民间部门减债成效卓着

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月18日电---麦肯锡全球研究院（McKinsey Global Institute）周三发布的报告指出，在全球金融危机见顶三年後，美国在减债方面成效卓着，而其他多数国家在这方面才刚刚起步。
报告发现，在10个主要发达经济体中，2008年以来美国在削减整体债务方面表现最佳，这包括公共债务和民间部门债务。
截至2011年第二季，其他发达国家中仅有韩国和澳大利亚债务亦下降。但若从政府债务看，10个发达国家的债务水平均继续上升。
自全球经济减缓以来，减债便成了全球焦点，而在欧元区爆发主权债危机後，减债显得更为重要。
在美国，减债成绩主要归功于消费者和金融机构的去杠杆化。如果美国家庭保持当前的步伐，大约两年後，消费者负债就可以回到可持续水准，为消费者支出增长奠定基础。
2008年底以来，美国整体债务已从GDP的296%降至279%。
与此形成对比的是，英国整体债务同期则继续攀升。截至2011年中期，英国整体负债相当於GDP的507%，2008年底时为487%。
麦肯锡认为，去杠杆化分两个阶段，第一阶段重点在民间部门债务，第二阶段重点在政府债务。
麦肯锡研究主管Susan Lund，对美国来说，眼下关键问题在於能否向减债第二阶段迈进。（完）
--编译：朱淑珍;发稿：王燕焜
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