〔欧洲金融〕欧元区和芬兰接近就ESM采用新的投票制度达成一致

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透布鲁塞尔1月18日电---欧元区官员表示,欧元区与芬兰接近就为5,000亿欧元援助基金采用新投票制度达成一致,这将为此计划於7月实施消除剩下几个障碍中的一个.
欧元区领导人12月同意,如果获得成员国85%的赞成票,那麽欧洲稳定机制(ESM)可紧急决定向被资本市场拒绝的成员国提供援助贷款,而无需像最初一样必须获得成员国的一致同意.
芬兰是唯一一个可能反对此调整的国家,因为对ESM条约草案进行这样的修正需获得该国国会三分之二的支持,但芬兰政府现在不拥有如此多的支持票数.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。