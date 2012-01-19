〔欧洲金融〕欧元区和芬兰接近就ESM采用新的投票制度达成一致

路透布鲁塞尔1月18日电---欧元区官员表示,欧元区与芬兰接近就为5,000亿欧元援助基金采用新投票制度达成一致,这将为此计划於7月实施消除剩下几个障碍中的一个.

欧元区领导人12月同意,如果获得成员国85%的赞成票,那麽欧洲稳定机制(ESM)可紧急决定向被资本市场拒绝的成员国提供援助贷款,而无需像最初一样必须获得成员国的一致同意.

芬兰是唯一一个可能反对此调整的国家,因为对ESM条约草案进行这样的修正需获得该国国会三分之二的支持,但芬兰政府现在不拥有如此多的支持票数.(完)