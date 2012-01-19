〔中国公开市场〕今日将进行1,830亿元逆回购操作,期限14天--业内人士

路透上海1月19日电---多名业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,830亿元人民币逆回购操作,期限14天.据路透计算,本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量,则央行净投放至少3,530亿元.

春假长假前夕银行备付压力巨大,尽管原定周二和周四将公开招标逆回购向市场注资,但仍有不少机构等不及而提早向央行求援.据此前消息人士透露,央行分别於周一和周三对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1344990][ID:nCN1340510]

央行周二在公开市场公开招标进行的1,690亿元逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.较二级市场水平低逾230个基点(bp).[ID:nCN1341918]

央行此前公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)