〔中国公开市场〕今日将进行1,830亿元逆回购操作,期限14天--业内人士

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海1月19日电---多名业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,830亿元人民币逆回购操作,期限14天.据路透计算,本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量,则央行净投放至少3,530亿元.
春假长假前夕银行备付压力巨大,尽管原定周二和周四将公开招标逆回购向市场注资,但仍有不少机构等不及而提早向央行求援.据此前消息人士透露,央行分别於周一和周三对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1344990][ID:nCN1340510]
央行周二在公开市场公开招标进行的1,690亿元逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.较二级市场水平低逾230个基点(bp).[ID:nCN1341918]
央行此前公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
--发稿 曾菱/边竞/冉莹; 审校 黄凯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。