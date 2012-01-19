〔中国新股〕日月光大陆子公司环旭电子启动A股IPO,拟发至多1.07亿股

路透上海1月19日电---全球半导体封装测试龙头--台湾日月光(2311.TW)(ASX.N)在中国大陆的子公司环旭电子股份有限公司周四起启动A股首次公开发行(IPO)程序,拟至多发行1.068亿A股,发行後将在上海证交所上市.

环旭电子成为台湾电子制造服务业第一家登陆A股市场的上市公司.此前日月光为促成环旭电子A股上市,将其在台湾上市的子公司环隆电气私有化,并将环隆电气旗下电子制造服务相关业务全部转让给环旭电子.

环旭电子发行前总股本为9亿492.38万股,其中日月光直接持股1%,其孙公司环诚科技持股99%.

环旭电子2011年上半年实现营收65.3亿元,净利1亿8,758.7万元;2010年全年实现营收137.08亿元,净利5亿3,864万元.

本次环旭电子募集资金拟投向无线通讯模组技改和研发中心建设两个项目,投入募集资金5.23亿元.

根据公司计划,本周五及春节长假後,公司将进行初步询价,2月1日和2日公司将在上海和北京进行路演,2月8日确定发行价格区间,2月10日为网上申购日,2月13日确定发行价格.

根据招股说明书,环旭电子计划到2015年整体营收规模目标达到30亿美元,其中,通讯产品营收规模超过10亿美元,电脑及存储产品营收规模达到10亿美元.

环旭电子已与不少国际一流电子产品品牌厂商建立稳定供应链合作,例如苹果(AAPL.O)、友达光电(2409.TW)、联想(0992.HK)、英特尔(INTC.O)、摩托罗拉(MMI.N)等.

本次A股发行的保荐人(主承销商)为长城证券.

环旭电子以电子DMS(设计,制造及服务)为核心业务,以通讯产品、计算机及存储产品、消费电子产品、工业级电子产品及车用电子等科技产品主流领域为发展重点.(完)