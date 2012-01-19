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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 09:20 BJT

〔金属期市〕LME期铜触及四个月高点,因IMF举措推高市场风险偏好

路透上海1月19日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四触及四个月高点,此前有消息称国际货币基金组织(IMF)寻求筹资以解决欧元区债务危机,这降低关於欧洲融资困难的担忧并提振风险偏好.

LME期铜CMCU3触及每吨8,322美元的9月中以来最高水准,0102GMT时报8,309美元.周三收盘报8,235美元.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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