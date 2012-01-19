〔金属期市〕LME期铜触及四个月高点,因IMF举措推高市场风险偏好

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海1月19日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四触及四个月高点,此前有消息称国际货币基金组织(IMF)寻求筹资以解决欧元区债务危机,这降低关於欧洲融资困难的担忧并提振风险偏好.
LME期铜CMCU3触及每吨8,322美元的9月中以来最高水准,0102GMT时报8,309美元.周三收盘报8,235美元.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。