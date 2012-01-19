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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 09:21 BJT

〔表格〕日本投资者1月14日止当周买超9,200亿日圆海外债券

路透东京1月19日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,日本投资者1月14日止当周买超9,200亿日圆(约合119.8亿美元)的海外债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

1月 8日- 1月14日 -33.6 +920.0 -8.0

1月 1日- 1月 7日 -56.4 +386.5 +3.1

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

1月 8日- 1月14日 +139.8 +192.3 +11.2

1月 1日- 1月 7日 +42.6 -146.1 +1,436.3 (完)

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--编译 许娜;审校 张若琪

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