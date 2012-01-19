〔表格〕日本投资者1月14日止当周买超9,200亿日圆海外债券

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透东京1月19日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,日本投资者1月14日止当周买超9,200亿日圆(约合119.8亿美元)的海外债券.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
1月 8日- 1月14日 -33.6 +920.0 -8.0
1月 1日- 1月 7日 -56.4 +386.5 +3.1
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
1月 8日- 1月14日 +139.8 +192.3 +11.2
1月 1日- 1月 7日 +42.6 -146.1 +1,436.3 (完)
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--编译 许娜;审校 张若琪
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