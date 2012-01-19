〔中国能源〕中石油集团与卡塔尔石油等签署台州炼化项目合资协议

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京1月19日电---中国石油集团称,近日与其中东、非洲的合作夥伴签署了一批油气合资合作协议,以深化和扩大与合作夥伴在油气生产等上下游领域的合作.
刊登在中石油网站的新闻稿指出,中国石油与卡塔尔石油国际有限公司、壳牌(中国)有限公司签署浙江台州炼化一体化项目合资原则协议,该项目为中国石油国内炼化业务布局调整的重点.
同时,中石油亦与阿布扎比国家石油公司亦签署了战略合作协议,中阿双方将在油气勘探开发、工程技术服务、工程建设、装备物资、石油贸易和人员教育培训等方面全面开展合作.
中石油集团是上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)的母公司.(完)
欲浏览更多详情,请点选中石油网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。