〔中国能源〕中石油集团与卡塔尔石油等签署台州炼化项目合资协议

路透北京1月19日电---中国石油集团称,近日与其中东、非洲的合作夥伴签署了一批油气合资合作协议,以深化和扩大与合作夥伴在油气生产等上下游领域的合作.

刊登在中石油网站的新闻稿指出,中国石油与卡塔尔石油国际有限公司、壳牌(中国)有限公司签署浙江台州炼化一体化项目合资原则协议,该项目为中国石油国内炼化业务布局调整的重点.

同时,中石油亦与阿布扎比国家石油公司亦签署了战略合作协议,中阿双方将在油气勘探开发、工程技术服务、工程建设、装备物资、石油贸易和人员教育培训等方面全面开展合作.

中石油集团是上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)的母公司.(完)

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