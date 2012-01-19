《热点透视》IMF筹资5,000亿美元似是不可能完成的任务

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann 编译 洪曦

路透纽约1月18日电---2008年金融危机後,国际货币基金会(IMF)想从忧心忡忡的成员国那里筹钱并非难事.不过IMF最近表示需要再筹资5,000亿美元,可能就不那麽容易了.想自美国筹措额外资金的政治成本高昂,而象中国这样的国家仍保持谨慎态度.

IMF预计在当前以欧洲为中心的金融乱局平息前,总共可能需要近1兆(万亿)美元的资金参与抒困.但是IMF的放贷能力只剩下3,800亿美元了,意味着该组织可能需要更多银弹.

欧盟已准备提供约2,000亿美元.不过,尽管欧元区债务危机可能对全球经济构成威胁,但情况还没有严重到让那些身处安全地带的国家必须得掏腰包的程度.可能要等到问题进一步恶化,这些金主才会相信自己的切身利益受到威胁.至少到目前,人们的担忧程度还不及2009年,让筹资任务变得更为棘手.

现在不是IMF向头号成员国--美国伸手的好时机.美国总统奥巴马如果同意增资来援助欧元区,那麽他将在11月的大选中付出政治代价.共和党参议员已打算收回2008年危机後美国向IMF提供的1,080亿美元授信.

中国的政治情况也很麻烦.欧洲在中国出口中的比重占到五分之一,如果欧洲遭殃,中国的损失也很大.坐拥3.2万亿美元外汇储备的中国并不缺钱.但根据全球发展中心(Center for Global Development)的数据,中国尚有2.5亿贫困人口,向富裕的欧洲提供救助实在难以服众.此外,中国必然会要求在IMF拥有更大话语权,进而引发外交上的讨价还价.

类似的担忧也将会抑制巴西等国的增资.除非欧洲局势严重恶化,否则IMF总裁拉加德将需要调动她的全部说服力来筹到银元.(完)