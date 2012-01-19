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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 09:51 BJT

〔金属期市〕LME期铜升至四个月高位,受IMF筹资计划提振

路透吉隆坡1月19日电---伦敦期铜周四攀升至四个月高点,此前有消息称国际货币基金组织(IMF)寻求筹资以因应欧元区债务危机,减轻了关於欧洲融资困境的担忧.

0125GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.4%,报每吨8,353美元,稍早曾触及9月21日以来最高水准8,360美元.期铜已经连涨四天.

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