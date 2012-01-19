〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,因澳洲就业数据疲弱且新西兰通胀温和

路透惠灵顿/悉尼1月19日电---澳元和新西兰元兑美元周四回吐近日部分涨幅,之前澳洲公布就业数据弱於预期,且新西兰公布极为温和的通胀报告.

澳元兑美元AUD=D4从纽约时段的1,0429下滑至1.0390.此前澳洲统计局公布数据显示,12月就业人口意外减少2.93万人.[ID:nCN1346392]不过,亚洲各国央行的买需提振澳元脱离日低1.0376.