主要国家经济指标预测--1月20日****

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月19日(四)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 1月 -- 负5
1月20日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平
出口物价(较前季) -2.0% +4.0%
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +4.6% +5.2%
0900 意大利工业订单(较前月) 11月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -4.8%
0900 意大利工业销售(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.6% -0.4%
(较上年同期) +2.4% +0.7%
1200 加拿大CPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 465 442
1530 ECRI一周领先指标 1月13日当周 -- 121.2
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月18日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超9,200 --
外资投资日股(亿日圆) 买超1,398 --
1月19日(四)
0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 38 --
0030 澳洲就业人数(万人) 12月 减少2.93 增加1
全职就业人数(万人) 增加2.45 --
就业参与率 65.2% 65.5%
失业率 5.2% 5.3%
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 盈余10 --
经季节调整经常账(亿欧元) 赤字18 --
净投资流动(亿欧元) 流出45 --
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 +0.1%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 12月 +0.5% +0.2%
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 65.7 68.0
建筑许可年率(万户) 67.9 68.0
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 35.2 38.5
初请失业金人数四周均值(万人) 37.9 --
续请失业金人数(万人) 1月7日当周 343.2 360.3
1330 加拿大制造业销售 11月 +2.0% +1.2%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 7.3 10.0
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 +0.2% -- (完)
--整理 丁琦/王冠中;审校 程琳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。