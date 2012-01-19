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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--1月20日****

路透1月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月19日(四)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 1月 -- 负5

1月20日(五)

0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平

出口物价(较前季) -2.0% +4.0%

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +4.6% +5.2%

0900 意大利工业订单(较前月) 11月 -- -1.6%

(较上年同期) -- -4.8%

0900 意大利工业销售(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.1%

0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.6% -0.4%

(较上年同期) +2.4% +0.7%

1200 加拿大CPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.9%

央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +0.9%

1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 465 442

1530 ECRI一周领先指标 1月13日当周 -- 121.2

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月18日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超9,200 --

外资投资日股(亿日圆) 买超1,398 --

1月19日(四)

0001 英国Nationwide消费者信心指数 12月 38 --

0030 澳洲就业人数(万人) 12月 减少2.93 增加1

全职就业人数(万人) 增加2.45 --

就业参与率 65.2% 65.5%

失业率 5.2% 5.3%

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 11月 盈余10 --

经季节调整经常账(亿欧元) 赤字18 --

净投资流动(亿欧元) 流出45 --

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 +0.1%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1330 美国实质所得 12月 +0.5% +0.2%

1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 65.7 68.0

建筑许可年率(万户) 67.9 68.0

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 35.2 38.5

初请失业金人数四周均值(万人) 37.9 --

续请失业金人数(万人) 1月7日当周 343.2 360.3

1330 加拿大制造业销售 11月 +2.0% +1.2%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 7.3 10.0

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 +0.2% -- (完)

--整理 丁琦/王冠中;审校 程琳

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