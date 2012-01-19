〔中国汇市〕人民币兑美元小幅下跌,境内外价差扩大引发市场关注

* 人民币兑美元早盘小跌

* 购汇需求促美元走势偏强

* 境内外价差扩大成关注焦点

路透上海1月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小幅下跌.美元指数.DXY日趋回落,中间价亦续涨,但在购汇需求驱使下,美元走势依然偏强.而近期离岸人民币与境内价差的扩大化引发投资者的关注.

"fixing有点保守.今天有些购汇需求,最近不会有特别大的波动."上海一银行交易员表示.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3173元,上日为6.3205元.北京时间上午11:46,人民币兑美元即期报6.3133元,上日尾盘报6.3120元.

上述交易员并指出,离岸美元兑人民币即期CNH=近日出现下挫,进一步拉大与境内市场间的价差,套利空间浮现.这一情况可能激励投资者在香港购汇,并转向境内结汇,推升人民币汇价.

离岸市场上,北京时间11:47,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.2920/30元,上日尾盘报6.2820元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2770/10,上日尾盘为6.2705元.

欧元和商品货币周四在亚洲市场盘初即上涨,延续海外市场的强劲涨势.此前有消息称,国际货币基金组织(IMF)希望能提高放贷能力以助解决欧债危机,这激励了风险意愿.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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