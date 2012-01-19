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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 10:30 BJT

〔中国能源〕12月末原油库存环比下降2.2%,成品油库存增6.1%--新华OGP

路透北京1月19日电---新华社能源刊物China Oil, Gas and Petrochemicals(OGP)周四公布,中国12月末原油库存环比下降2.2%,成品油库存增加6.1%.

这是原油库存连续第三个月环比下滑,成品油库存则为第二个月环比增加.原油库存不包括中国的战略储备.(完)

--编译 丁琦;审校 张涛

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