《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日(II)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
**经济参考报**
--中国环保部一权威人士透露,正在研究中的水泥业氮氧化物国家排放标准为每标准立方米300和400毫克两个方案.中国水泥协会秘书长孔祥忠称,即便是按照上述较宽松的方案,"按照前三年的行业平均利润计算,这一新标准将吃掉全年利润的50%".
**证券时报**
--耶鲁大学和属於美林国际的海通-汇丰两家QFII合并认购格力电器(000651.SZ)增发,共投入资金11亿元人民币.值得注意的是,耶鲁大学很看好A股家电板块,曾重金参与格力电器及美的电器000527.SZ.
--摩根士丹利下调对2012年黄金价格预期16%至1,845美元/盎司.此前汇丰控股、高盛等投行也纷纷下调2012年金价预期.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 乔艳红
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。