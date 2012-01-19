《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日(II)

**经济参考报**

--中国环保部一权威人士透露,正在研究中的水泥业氮氧化物国家排放标准为每标准立方米300和400毫克两个方案.中国水泥协会秘书长孔祥忠称,即便是按照上述较宽松的方案,"按照前三年的行业平均利润计算,这一新标准将吃掉全年利润的50%".

**证券时报**

--耶鲁大学和属於美林国际的海通-汇丰两家QFII合并认购格力电器(000651.SZ)增发,共投入资金11亿元人民币.值得注意的是,耶鲁大学很看好A股家电板块,曾重金参与格力电器及美的电器000527.SZ.

--摩根士丹利下调对2012年黄金价格预期16%至1,845美元/盎司.此前汇丰控股、高盛等投行也纷纷下调2012年金价预期.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 乔艳红

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