《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日(II)

**经济参考报**

--消息人士透露,中国水利部正在制定服务业用水定额国家标准,强化用水定额和计划管理,实施重点用水监控,以限制高耗水行业发展.其并称,今後水资源短缺地区、生态脆弱地区发展高耗水项目也将受到严格限制.

**新京报**

--北京市统计局副局长于秀琴称,2011年北京全年经济增速达到8.1%,达到年初确定的经济增长目标.此外,房地产调控对经济的影响比预期要低,大致只影响0.5%;受小客车限购政策影响,机动车销量降幅超四成,不仅影响工业也影响商业,测算大致影响经济增速1个百分点.

**每日经济新闻**

--中国电力企业联合会副理事长魏昭峰近日表示,2012年全国电力需求增速将回落2个百分点左右,并呈现前低後高的走势.

--瑞银UBSN.VX发布的2012年全球大宗商品展望报告指出,今年将是大宗商品市场"令人紧张"的一年,总体对商品保持中性立场.由於在全球消费中占比较高,中国将成为大宗商品市场最重要的推动力.

--普益财富最新报告显示,2011年工商企业集合信托成立数量及规模均实现翻番,增长加速.期间工商企业领域集合信托产品共成立1,332款,合计募集资金2301.08亿元人民币,同比分别增长147.58%、164.59%,均实现翻番,且高於2011年集合信托产品的平均增速.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 苏丹/冉莹; 审校 乔艳红

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