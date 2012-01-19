〔马来西亚棕榈油〕2012年产量料增长2.3%至1,933万吨--MPOB官员

路透吉隆坡1月19日电---马来西亚棕榈油局(MPOB)的一名官员周四表示,马来西亚2012年棕榈油产量料增长2.3%至1,933万吨,2011年产量为1,890万吨,因越来越多的种植园作物将要进入成熟期.

MPOB官员Ramli Abdullah称,2008年和2009年的大规模再种植活动将令产量增加,因新的油棕树进入成熟期.

Ramli还称,马来西亚波罗岛沙捞越州的新增种植面积将令产量增加.(完)