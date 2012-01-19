白宫称伊朗仍有和平途径解决核纠纷

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月18日电---美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）周三称，伊朗仍有一条和平途径来摆脱核纠纷引发的日渐升温的冲突，但他对美国总统奥巴马致函伊朗领导人表示准备会谈的报导未予证实。

卡尼称，伊朗在磋商让主要大国介入该国核问题一事的谈判中。美国和其他一些国家称，伊朗核项目意在发展核武器。

他在白宫新闻发布会上说，“伊朗若认真对待重启会谈一事，就需对那封信函作出回复。这是重启核问题会谈的渠道。”

对於伊朗媒体报导称奥巴马又向伊朗领导人就会谈致函，卡尼不置可否。美国和伊朗政府之间进行直接沟通相当罕见，两国没有建立外交关系。

“我们没有讨论具体的……外交沟通，”他补充说，私下与伊朗沟通的任何事项，会与美国的公开表态一致。

伊朗政客此前曾称，奥巴马在向伊朗方面的信函中已经表示准备谈判。伊朗外交部长也表示，正在磋商重启会谈的事宜，但欧盟对此予以否认。（完）