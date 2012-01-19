意大利总理称中国可能存在“固有经济和社会问题”

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月18日电---意大利总理蒙蒂周三质疑中国能否保持当前经济增长步伐，并称中国可能存在“固有经济和社会问题”。
中国投资有限责任公司监事长金立群去年曾表示，欧洲福利制度容易“造就懒散态度”。蒙蒂此次访问英国期间被问及前述言论，他指出中国经济迅速崛起也不是没有问题。
他说：“我希望中国好运。他们的市场对我们都很重要。但（中国）社会规模这麽大，可能存在固有的经济和社会问题。”
经济学家预计中国2012年经济增长为10年来最慢，一定程度上归因于欧洲对中国商品的需求减弱。
欧元区正寻求吸引中国投资，以便摆脱债务危机。
金立群去年接受访问时表示，欧洲福利制度造就懒散态度，削减了欧洲政府债的吸引力。
蒙蒂承认金立群的话有些道理，但他指出，中国的经济模式并不能解决欧洲当前的问题。
他认为，欧洲应该在保持当前福利制度一些要素的同时，重新提高竞争力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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