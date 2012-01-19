《国际主要央行公开市场操作一览》--1月19日

路透上海1月19日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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1/18 买入公债 46.46 02/15/2020 - 11/15/2021

卖出公债 -87.40 11/15/2013 - 02/28/2014

1/17 买入公债 25.22 02/15/2036 - 11/15/2041

1/13 买入公债 46.46 02/15/2020 - 11/15/2021

1/12 卖出公债 -87.40 10/31/2012 - 04/30/2013

《本周主要新闻》

--圣路易斯联储总裁布拉德及里奇蒙联储总裁拉克尔称,美联储应暂停购买公债,因经济力道正在增强.而芝加哥储总裁埃文斯称,若美国联邦储备理事会(美联储,FED)积极采取行动,则美国经济有望在一两年将重返全面复苏.[ID:nCN1338496]

--美联储理事杜克表示,她对美联储采取明确的通胀目标持开放态度.官员们料在本月稍後的会议考虑该举措.[ID:nCT0427020]

--美联储此前作出历史性的决定,将从下周的会议後开始,发布各地方联储官员的利率预估.发布利率预估或许是件好事,因这可让金融市场和公众进一步了解制定政策的美国联邦公开市场委员会(FOMC)在想些什麽.[ID:nCN1344732]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/18 七天反向交易 58.93(亿美元) 0.59%(固定利率)

1/17 七天反向交易 1,268.77 1.00%(固定利率)

28天反向交易 387.34 1.00%(固定利率)

七天定期存款 -2,170.00 0.29%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行周四宣布维持指标利率在1.0%不变,经历债务危机的侵袭,欧元区经济显示微弱的趋稳迹象.欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.[ID:nCT0498899]

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对华尔街日报德国网站表示,ECB正在研究其备受争议的公债购买计划的备选方案,但未决定任何替代政策工具.[ID:nCN1343838]

--英国央行周四维持其量化宽松计画的资产购买规模在2,750亿英镑不变,在近来经济数据有好有坏情况下,选择不增加其规模.英国央行货币政策委员会(MPC)还维持指标利率在纪录低点0.5%不变,从2009年3月以来指标利率即为此水准.[ID:nCT0498879]

--意大利央行表示,若该国借贷成本下降,且10年期意大利公债较可比德债的利差从当前接近500个基点的水平缩窄约200个基点,该国经济可能继2012年萎缩後於2013年恢复成长.[ID:nCN1343256]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 32,800

上周三 35,950

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当期变化 -3,150

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行周四表示,央行和金融厅已致函美国,表达担心沃克尔规则对日本公债交易的不利影响.日本向美国货币监管机构致函称,该规则将"提高和日本公债交易有关的运营和交易成本,并导致美系银行的日本子公司退出."[ID:nCT0498829]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持在0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,598.7亿台币存单,相较存单到期金额2,035.5亿,存单发行余额减少436.8亿.[ID:nCT0428040]

--台湾央行周二表示,当日共发行930.5亿台币存单,相较存单到期金额422.5亿,存单发行余额增加508亿.[ID:nCT0427278]

--台湾央行周一表示,当日共发行2,955.6亿台币存单,相较存单到期金额3,696.6亿,存单发行余额减少741亿.[ID:nCT0500485](完)

--整理 曲伟治; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]