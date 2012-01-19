日本已公布经济指标--2012/1/19

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 1.4%-r -0.5%-r 2月12日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.3% -0.5% 1月26日 --
全国核心CPI(y/y) 11月 -0.2% -0.1% 1月26日 --
工业生产(m/m) 11月 -2.7%-r +2.2%-r 1月30日 --
失业率 11月 4.5%-@ 4.5%-@ 1月30日 --
贸易收支(亿日圆) 11月 逆差6,847 逆差2,738 1月24日 --
所有家庭实质支出(y/y) 11月 -3.2% -0.4% 1月30日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 洪曦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。