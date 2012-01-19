《中国公开市场分析》坚守逆回购解救资金困局,央行谨慎对待降存准

(新增央行公告,以及更多评论和背景)

* 连续四日逆回购向市场注资至少3,530亿元

* 相当於调降存准率0.5-1个百分点

* 央行暂未动用降存准,显露谨慎之意

* 市场资金面终现暖意

* 节後降准与否将视宏观数据等情况而定

路透上海1月19日电---春节假期即将到来,中国银行间紧绷的资金市场却寒意逼人,毫无节前的喜悦之情,直至央行连续四天逆回购输血救急後方露些许暖意.

市场人士指出,除了周二和周四公开招标逆回购外,如果再算上本周两次定向逆回购的操作量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果.

面对节前资金困境,央行坚持采用逆回购"死扛",而决意不降存准率,一方面是因为逆回购应对春节资金面的短期结构性失衡更有针对性,另一方面也说明央行在调降存准上仍偏谨慎,无意强化市场关於政策放松的预期.

此外,考虑到年後存款回流尚需时日,逆回购资金也面临大量集中到期抽离的问题,为保持金融市场的平稳运行,央行将视信贷和通胀等数据情况谨慎出台政策;公开市场将逐步恢复正常,央票发行有望重启但初期规模料有限.

"存准率和逆回购比起来,存准的效果偏长期,政策意义也更大,而逆回购给市场的政策预期偏小,"兴业银行固定收益分析师郭草敏称.

央行公告称,稍早在公开市场招标的1,830亿元人民币逆回购操作,期限14天,利率6.05%.周二在公开市场进行的1,690亿元逆回购操作,期限14天,中标利率为5.47%.[ID:nCN1341918]而本周央票到期仅10亿元,因此本周央行共至少投放了3,530亿元.

春假长假前夕银行备付压力巨大,尽管原定周二和周四将公开招标逆回购向市场注资,但仍有不少机构等不及而提早向央行求援.据此前消息人士透露,央行分别於周一和周三对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1344990][ID:nCN1340510]

郭草敏并称,年後公开市场将逐步恢复正常运转,央票发行将重启,但考虑到节前体现的资金回流银行体系需要一个过程,而逆回购的资金也会集中到期,预计公开市场不会很快出现大规模净回笼局面.

央行此前公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

**资金面:忽如一夜春风来**

"锄禾日当午,资金交易苦.上班就拨号,一拨一上午.拨了一上午,头寸还没谱.人家过年闲,咱却很痛苦.为何会这样,央行最清楚."这是本周在银行间资金市场广为流传的一首调侃资金面窘境的打油诗,也是资金交易员忙碌情况和苦闷心情的真实写照.

不过在连续四日的逆回购操作後,资金面终於显露出一丝暖意,市场人士愉快的形容今日流动性市况为"忽如一夜春风来".

周三银行间质押式回购利率CNREPO=CFXS,隔夜至一个月期的所有质押式回购品种最高成交价均窜升至11%以上,最高者竟至15%.而今日早盘各期限回购利率则纷纷大幅回落,其中,14天期品种最高成交价8.70%,加权均价更跌至6.6151%,较上日的8.9261%大降逾230个基点(bp).

**降准措施仍将伺机而动**

华南一银行交易员称,外汇占款减少和通胀回落的态势尚未确认和稳固,央行或是出於对通胀反弹等方面的担忧,而不愿太快降准.

欧债危机迷情正加速中国资本流出的步伐,且年底债务集中偿付更添压力,中国12月外汇占款连续第三个月下降,并惊现逾千亿元人民币的降幅.[ID:nCN1336530]中国12月居民消费价格指数(CPI)涨幅则以15个月的新低收尾,并已连续第五个月回落.[ID:nCN1333460]

此外,郭草敏并指出,市场传闻1月份金融机构信贷投放将逾万亿元,央行不愿冒然调降存准率,或也担心此举可能刺激银行放贷.

"央行降准的时点还很难说,年後的话先看1月份的信贷投放情况吧,还有1月份的CPI情况,"他称.

在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国2011年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.[ID:nCN1325938]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 1,690

(周四) 1,830

央票到期 10

正回购到期 --

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净投放 3,530 (完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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