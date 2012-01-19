俄罗斯称,在叙利亚问题上将与中国一道坚决反对外国干预

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月18日电---俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周三称，俄罗斯不会就向叙利亚运输军火对美国作出解释，且还会与中国一道阻止联合国批准对该国进行任何军事干预。
拉夫罗夫借召开年度记者会阐述俄罗斯对叙利亚问题的立场，他表示，在安理会拥有否决权的俄罗斯和中国，会坚决反对外国干预叙利亚事务。
“我们将坚持认为这是我们的共同立场，并会在安理会可能采取的任何决定中保持这些基本观点，在这些问题上，我们与我们的中国盟友意见一致，”他说。
“如果有人想动用武力……那是他们的想法。他们将不会获得安理会的任何授权，”拉夫罗夫还强调，俄罗斯和中国反对对叙利亚进行任何的制裁。
俄罗斯去年10月在安理会就叙利亚问题决议草案进行投票表决时，与中国一道投了反对票。
俄罗斯上月还向安理会提交了自己的叙利亚问题决议草案，并在本周再次提出新的草案。拉夫罗夫指出，安理会在叙利亚问题上分歧严重，流血冲突和可能的军事干预是争议焦点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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