中国外交官称反对西方单边制裁伊朗

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月18日电---中国重申反对西方国家对伊朗采取单边制裁措施，称中国需要与伊朗保持能源合作，并警告称禁止伊朗石油出口会干扰市场。

中国外交部军控司副司长李松指出，中国反对美国针对伊朗的立法、以及奥巴马政府上周决定制裁一家与伊朗有贸易往来中国企业的作法。

“至于一些国家对伊朗实施的单方面制裁措施，并不是国际法，其他国家也没有参与的义务，”他在做客人民网强国论坛时说。

“中国和伊朗之间正常的能源合作，对我们国家的发展是必要的、有利的。”

李松的言论表明中国不大可能屈服于美国压力、减少与伊朗能源合作。

李松称，单边制裁不利於协商打破伊朗核僵局，而禁止伊朗石油出口会产生破坏性後果。

“关於一些国家正在推动的对伊朗石油禁运的问题，在国际上有很大的争议，最主要的原因就是有关举措可能对国际能源市场、国际能源安全和许多国家的正当能源需求产生重要影响。”