中国外交官称反对西方单边制裁伊朗

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月18日电---中国重申反对西方国家对伊朗采取单边制裁措施，称中国需要与伊朗保持能源合作，并警告称禁止伊朗石油出口会干扰市场。
中国外交部军控司副司长李松指出，中国反对美国针对伊朗的立法、以及奥巴马政府上周决定制裁一家与伊朗有贸易往来中国企业的作法。
“至于一些国家对伊朗实施的单方面制裁措施，并不是国际法，其他国家也没有参与的义务，”他在做客人民网强国论坛时说。
“中国和伊朗之间正常的能源合作，对我们国家的发展是必要的、有利的。”
李松的言论表明中国不大可能屈服于美国压力、减少与伊朗能源合作。
李松称，单边制裁不利於协商打破伊朗核僵局，而禁止伊朗石油出口会产生破坏性後果。
“关於一些国家正在推动的对伊朗石油禁运的问题，在国际上有很大的争议，最主要的原因就是有关举措可能对国际能源市场、国际能源安全和许多国家的正当能源需求产生重要影响。”
“把制裁矛头指向伊朗的能源和金融方面的领域，会影响伊朗的民生，”他说。（完）
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。