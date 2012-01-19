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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 11:17 BJT

〔国际油市〕美国原油期货涨逾1美元,因原油库存意外下降

路透1月19日电---美国原油期货CLc1周四盘中涨逾1美元,因原油库存意外下降,且随着国际货币基金组织(IMF)寻求增加资源以帮助应对欧债危机,需求有望复苏.

0303GMT,美国原油期货CLc1升0.97美元报101.56美元.布兰特原油期货LCOc1上升0.83美元至111.49美元.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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