《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在下周长假前依然承压

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
IFR悉尼1月19日电---美元兑日圆以外亚洲货币普遍小幅下跌,在下周长假前,风险交易仍受追捧.
美元兑日圆以外亚洲货币跌幅一直有限,因担忧央行干预,但总体而言,进口商的资金似乎已经耗尽;而出口商在本周汇价大幅走低後措手不及,他们被迫蒙受损失.
此外,七国集团(G7)货币对的交易活动不多,尽管澳洲公布12月就业数据逊於预期後,澳元/美元应声下跌.澳元/美元一度挫跌50个点子,但买家逢低吸纳带动澳元目前回升至1.0400上方.
市场继续观望欧元/美元是否突破1.2880水平,预计这将引发一轮空头平仓.
市场依然慎防欧元/美元进一步走软(受希腊等国拖累),但目前借助期权市场,而非现汇市场押注,以免出现一波更深幅度的空头回补.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。