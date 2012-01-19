《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在下周长假前依然承压

IFR悉尼1月19日电---美元兑日圆以外亚洲货币普遍小幅下跌,在下周长假前,风险交易仍受追捧.

美元兑日圆以外亚洲货币跌幅一直有限,因担忧央行干预,但总体而言,进口商的资金似乎已经耗尽;而出口商在本周汇价大幅走低後措手不及,他们被迫蒙受损失.

此外,七国集团(G7)货币对的交易活动不多,尽管澳洲公布12月就业数据逊於预期後,澳元/美元应声下跌.澳元/美元一度挫跌50个点子,但买家逢低吸纳带动澳元目前回升至1.0400上方.

市场继续观望欧元/美元是否突破1.2880水平,预计这将引发一轮空头平仓.

市场依然慎防欧元/美元进一步走软(受希腊等国拖累),但目前借助期权市场,而非现汇市场押注,以免出现一波更深幅度的空头回补.(完)