《全球市场》亚洲股市触及两个月高位,因市场人气正面

* MSCI除日本外亚太股指上涨0.9%至两个月高位

* 日本股市日经指数上升1.3%

* 澳洲公布就业数据後,澳元触及盘中低位

路透东京1月19日电---亚洲股市周四升至两个月高位,欧元持坚,因此前国际货币基金组织(IMF)寻求提高资源应对欧元区债务危机的消息,缓解了人们对欧洲融资困境的担忧.

葡萄牙债券标售进展顺利,加之高盛(GS.N)获利高於预期,增添了市场的乐观人气.新年初期资产录得涨幅之後,投资者的避险情绪已开始减弱.