《全球市场》亚洲股市触及两个月高位,因市场人气正面

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* MSCI除日本外亚太股指上涨0.9%至两个月高位
* 日本股市日经指数上升1.3%
* 澳洲公布就业数据後,澳元触及盘中低位
路透东京1月19日电---亚洲股市周四升至两个月高位,欧元持坚,因此前国际货币基金组织(IMF)寻求提高资源应对欧元区债务危机的消息,缓解了人们对欧洲融资困境的担忧.
葡萄牙债券标售进展顺利,加之高盛(GS.N)获利高於预期,增添了市场的乐观人气.新年初期资产录得涨幅之後,投资者的避险情绪已开始减弱.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。