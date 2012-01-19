〔中国货币市场〕回购利率高台跳水,央行持续大力输血扭转资金困局

路透北京1月19日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘高台跳水,终结了连日飙升之势.虽然巨量的现金依旧在被提取,但是通过持续的逆回购操作,央行大力支持着机构提早完成现金备付,致市场资金供求关系急转,资金利率应声大跌.

"前几天每天都是几百个电话,铤而走险,最後也都能惊险过关," 华东地区一银行交易员说,"大家就是感慨资金转向很快.今天钱很宽,可能都供大於求了,有些出长资金的(机构)出不了,也都转为出隔夜啦!转变的原因,主要就是央行,逆回购放了很多钱."

市场资金供求关系的急转,从资金交易员的表态可见端倪.先是"市场好多钱啊!连昨天卖券(筹钱)的都出钱",到有人开始悲悯"昨天含泪点交易的人".

北京一国有银行交易员也指出,资金备付与企业缴税冲击下,资金面压力很沉重;央行虽未有下调存款准备金率相助,但较之往常,更加灵活地通过逆回购操作为机构提供了资金支持.

但该交易员也警示,逆回购操作不能从根本上解决市场的资金问题,存准率下调依然必要.

中国人民银行公开市场今日进行了1,830亿元人民币逆回购操作,期限14天,中标利率6.05%.虽高於周二的5.47%,但仍低於二级市场水平逾50个基点(bp).

据路透计算,本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量,则央行净投放至少3,530亿元.[CN/MMTCN]

另外,今日上海证券交易所隔夜国债质押式回购加权利率狂飙,从昨日的1.4650%跳涨至当前的17%以上.有市场人士解读称,这是因为今天成交的隔夜品种,实际会占用资金至春节之後的30日,占款天数多,利率自然水涨船高.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 6.5014 8.1338 -163.24 1,175.95

七天CN7DRP=CFXS 6.0041 7.7249 -172.08 177.88

14天CN14DRP=CFXS 6.5886 8.9261 -233.75 539.67

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 6.5101 8.2159 -170.58 273.00

七天CHICNY7D=CFXS 6.2925 8.5064 -221.39 80.30

=============================================================================== (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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