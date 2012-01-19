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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 11:26 BJT

〔日本股市〕早盘触及五周高位,受IMF拟新筹资金应对欧债危机消息提振

路透东京1月19日电---日本股市日经指数周四早盘升至五周高位,并突破75日移动均线,因国际货币基金会(IMF)可能额外筹资帮助应对欧元区主权债务危机,引发乐观情绪.

有关IMF正寻求新筹6,000亿美元新资金的消息,也给欧元兑美元EUR=和兑日圆EURJPY=R构成扶助,日本出口商压力减轻.

金融类股是涨幅最高的板块之一,受高盛业绩优於预期带动.

日经指数.N225早盘上涨1.3%,报8,663.77点,高於8,569点附近的75日移动均线切入位.周三时日经指数曾上涨1%.

东证股价指数.TOPX涨1.1%至743.04点.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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