〔中国债市动态〕流动性缓解为债市减压,短期债券收益率大幅回落

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海1月19日电---中国银行间债市周四短期债券收益率明显回落,流动性适度缓解後买气明显回升,带动短券收益率下行.其中期限约为一年的央票备受青睐,收益率降幅约5-6个点(bp).
交易员表示,今日开盘资金面就得以大幅的改善,加之央行再次操作逆回购後,回购利率迅速回落.债市交易活跃度明显上升.机构纷纷买入此前超跌的债券.其中一年期央票的买盘在昨日就有体现,而今日更加收到市场追捧.
"买一年期央票最保险,它是风向标啊,近期会加息吗?可能性很小,"北京一银行交易员称.
一年期央票通常被市场认知为一年期定存基准利率的风向标.
上海一券商交易员表示,今日资金面缓和後,机构的融资需求基本得以满足,同时临近年底现券成交清淡,其预计节前成交量将进一步减少并且收益率基本维持稳定.
多名业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,830亿元人民币逆回购操作,期限14天.据路透计算,本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量,则央行净投放至少3,530亿元.[ID:nCN1346762]
剩余期限约0.89年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.5199%/3.4400%,上日尾盘为3.5600%/3.5450%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。