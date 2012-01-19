〔中国债市动态〕流动性缓解为债市减压,短期债券收益率大幅回落

路透上海1月19日电---中国银行间债市周四短期债券收益率明显回落,流动性适度缓解後买气明显回升,带动短券收益率下行.其中期限约为一年的央票备受青睐,收益率降幅约5-6个点(bp).

交易员表示,今日开盘资金面就得以大幅的改善,加之央行再次操作逆回购後,回购利率迅速回落.债市交易活跃度明显上升.机构纷纷买入此前超跌的债券.其中一年期央票的买盘在昨日就有体现,而今日更加收到市场追捧.

"买一年期央票最保险,它是风向标啊,近期会加息吗?可能性很小,"北京一银行交易员称.

一年期央票通常被市场认知为一年期定存基准利率的风向标.

上海一券商交易员表示,今日资金面缓和後,机构的融资需求基本得以满足,同时临近年底现券成交清淡,其预计节前成交量将进一步减少并且收益率基本维持稳定.

多名业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,830亿元人民币逆回购操作,期限14天.据路透计算,本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量,则央行净投放至少3,530亿元.[ID:nCN1346762]

剩余期限约0.89年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.5199%/3.4400%,上日尾盘为3.5600%/3.5450%.(完)