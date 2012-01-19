《外汇动态》欧元兑美元迈向1.2945之前,正竭力穿升21日移动均线

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
0320GMT---欧元兑美元EUR=守住上日的大量涨幅,但难以迈向21日移动均线切入位1.2875美元及1月13日高点1.2879.交易商指称停止单埋在1.2880附近.
一日资银行的交易商称,"攻下这些停止单只是时间问题."
他并称,"但欧元兑美元要守住近日涨势,将需在12月14日低点1.2945处有一番激战."
大多数交易商怀疑欧元兑美元可能不会升穿1.30水准.
长线欧元空头正在用下档卖权更换现汇仓位,为下行趋势的重启作准备.
欧元兑美元最新报1.2865.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选