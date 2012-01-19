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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 11:52 BJT

《外汇动态》欧元兑美元迈向1.2945之前,正竭力穿升21日移动均线

0320GMT---欧元兑美元EUR=守住上日的大量涨幅,但难以迈向21日移动均线切入位1.2875美元及1月13日高点1.2879.交易商指称停止单埋在1.2880附近.

一日资银行的交易商称,"攻下这些停止单只是时间问题."

他并称,"但欧元兑美元要守住近日涨势,将需在12月14日低点1.2945处有一番激战."

大多数交易商怀疑欧元兑美元可能不会升穿1.30水准.

长线欧元空头正在用下档卖权更换现汇仓位,为下行趋势的重启作准备.

欧元兑美元最新报1.2865.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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