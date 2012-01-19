〔中国信用债评级〕中诚信国际调降新农开发主体评级至A+,展望亦降至"负面"

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 发行主体: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
* 发行量及品种: 2亿元一年期短期融资券(11新农开CP01CN1181195=CFXS)
* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况: 主体评级由AA-调低至A+
评级展望由稳定调整至负面
债项评级维持A-1
路透北京1月19日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(600359.SS)主体信用评级由AA-调低至A+,评级展望由稳定调整至负面,并维持A-1的债项评级.
刊登在中国债券信息网的报告表示,下调新农开发主体信用等级的主要原因为,跟踪期内公司主要业务板块盈利能力下滑,资产负债率上升、现金流情况不佳;参股子公司新疆海龙化纤停产、贷款逾期等影响公司投资亏损,贷款回收难度加大,及可能带来代偿责任.
报告进一步具体指出,公司基础产业--棉业板块盈利波动性大,乳业板块利润获取能力偏弱,电石项目等致资本支出压力大,公司并受到山东海龙经营恶化的影响.
新农开发与山东海龙股份有限公司(000677.SZ)2007年合作设立新建新疆海龙化纤有限公司,新农开发持有该公司45%的股权,目前该公司处於停产状态.
山东海龙之前表示,其历史会计信息披露质量存重大瑕疵,需对2008年-2010年年度财务报告会计差错更正.中国联合资信评估有限公司周一已将山东海龙的主体长期信用等级由"A-"进一步下调至"BB+".[ID:nCN1296360]
新农开发是国内甘草业务产能最大、品种最齐全的企业,报告指出其该项业务发展稳定.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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