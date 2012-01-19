中国总理温家宝维护中伊正常石油贸易权利

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月19日电---面对西方国家对伊朗实施石油禁运的压力，中国国务院总理温家宝周三发表讲话，维护本国与伊朗的正常石油贸易权利，同时也警告称中国坚决反对伊朗任何旨在拥有核武器的努力。
他在周三结束中东之行前夕的记者会上作出上述表示。当前，美国可能对与伊朗进行石油贸易的国家进行制裁，引发了国际紧张形势。西方国家认为伊朗正致力於研发核武器。但伊朗坚称，其核项目是为和平目的。
温家宝称，中国政府“坚定地反对伊朗制造和拥有核武器”，并警告称反对在霍尔木兹海峡潜在的对抗活动。
在多哈召开的记者会上，温家宝还谈到了两个对中国进口伊朗石油的潜在威胁：美国方面的制裁压力和霍尔木兹海峡的紧张局势。
根据中国外交部网站周四发布的记者会实录，针对记者有关欧美国家限制伊朗石油出口和收入的问题，温家宝表示，“我也明确提到，中国与伊朗开展的石油贸易是正常的贸易活动。”
“正当的经济贸易应当受到保护，否则世界经济秩序会发生混乱。”
但是他淡化了中国对石油需求的担忧。
根据中国官方的实录，他在记者会上称，“我对於中国的石油供应并没有那样的担心，我这次与各国领导人也没有谈到这个问题。”
作为伊朗石油的最大进口国，中国对伊朗问题紧张局势尤为关切。
温家宝表示，“我们认为，无论在什麽情况下，都应该保证霍尔木兹海峡的安全，保证航运正常进行，因为这是世界的利益，是整个人类的利益，任何在这个问题上采取极端举措都是违背世界各国和人民的愿望的。”（完）
--编译：王凤昌;发稿：程芳
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