更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,之前澳洲公布就业数据令人失望

(更正:因英文原文有误,倒数第二段应为"0.8080美元的盘中高位",非"0.8044美元的盘中高位")

* 澳元和新西兰元兑美元进一步脱离11周高位

* 澳洲就业数据令人失望,新西兰通胀温和

路透惠灵顿/悉尼1月19日电---澳元和新西兰元周四回吐近日部分涨幅,之前澳洲公布就业数据弱於预期,且新西兰公布极为温和的通胀报告.

澳元兑美元AUD=D4一度从纽约时段的1.0429下滑至1.0376.澳洲统计局公布数据显示,12月就业人口意外减少2.93万人.[ID:nCN1346392]交易员表示,亚洲各国央行的买需提振澳元脱离日低.澳元兑美元现报1.0399,距离周二所及11周高位1.0450仍不远.

报告亦显示2011年无就业成长,增加了进一步下调利率的可能性.银行间利率期货<0#YIB:>显示,2月指标利率下调25个基点至4.0%的可能性约为66%,年中时料达到3.5%.

澳元支撑位在1.0358美元,阻力位在1.0450美元.澳元兑日圆和欧元亦下跌.欧元/澳元EURAUD=R报1.2370澳元,自周二触及的历史低位1.2222澳元上扬.

澳洲公债期货在就业数据公布後上涨,三年期公债期货合约YTTc1抹掉稍早跌幅,上涨0.03点至96.840.10年期公债期货合约YTCc1涨0.015点至96.200.

新西兰元/美元NZD=D4下滑0.1%报0.8025美元,此前该国通胀数据意外温和,令该货币自0.8080美元的盘中高位下降.

新西兰元隔夜时突破关键的阻力位0.8036美元,0.7980美元仍提供良好支持.预计新西兰元在0.8080美元受限.(完)

--编译 李爽/洪曦;审校 张涛

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