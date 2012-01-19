《外汇动态》欧元受阻於21日移动均线,交易商关注西班牙和法国标债

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
0503GMT--欧元/美元EUR=未能果断突破21日移动均线切入位1.2875美元,因交易商等待看到标准普尔降评後,西班牙和法国首次标售公债的情况.
分析师称,关注面集中在2019和2022年到期的西班牙公债,因其标售情况可能会不理想,特别是如果降评令投资者更加不愿较长期持有欧元区二线国家公债的话.
分析师称,法国标售中期固息债券预计将吸引到良好需求,因法国公债与其他风险较低的国家相比,收益率相对较高.(完)
--编译 洪曦;审校 丁琦
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。