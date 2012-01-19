《外汇动态》欧元受阻於21日移动均线,交易商关注西班牙和法国标债

0503GMT--欧元/美元EUR=未能果断突破21日移动均线切入位1.2875美元,因交易商等待看到标准普尔降评後,西班牙和法国首次标售公债的情况.

分析师称,关注面集中在2019和2022年到期的西班牙公债,因其标售情况可能会不理想,特别是如果降评令投资者更加不愿较长期持有欧元区二线国家公债的话.