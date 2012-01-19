版本:
中国
债券 | 2012年 1月 19日 星期四 13:22 BJT

《外汇动态》欧元受阻於21日移动均线,交易商关注西班牙和法国标债

0503GMT--欧元/美元EUR=未能果断突破21日移动均线切入位1.2875美元,因交易商等待看到标准普尔降评後,西班牙和法国首次标售公债的情况.

分析师称,关注面集中在2019和2022年到期的西班牙公债,因其标售情况可能会不理想,特别是如果降评令投资者更加不愿较长期持有欧元区二线国家公债的话.

分析师称,法国标售中期固息债券预计将吸引到良好需求,因法国公债与其他风险较低的国家相比,收益率相对较高.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐