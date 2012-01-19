《中国经济分析》要避免硬着陆风险,中国政策余地很大

记者 周昕/Nick Edwards 编译 徐文焰/孙茉莉/石冠兰

路透北京1月19日电---中国正面对着可能是10年来增长最慢的一年,不过政府手中的政策火力则是发达国家望尘莫及的.

中国2011年再创新高的税收预计可超过10万亿(兆)元人民币(1.6万亿美元),这令政府可以通过财政手段支持经济增长和金融体系流动性;此外在将近两年的紧缩周期之後,货币政策也完全准备好放宽.

与之相比,欧美政府深陷赤字泥潭,而欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)却只能被迫使用传统政策工具,竭力避免经济滑入衰退.

中国则很有希望在遭遇两年半以来的最慢季度经济增长之後,仍引领国内经济安全前行,避免发生可能祸延全球的硬着陆.

"出现了一些警讯,但相较于其他经济体,中国仍拥有充足的政策灵活度."ING驻新加坡的亚洲经济研究主管Tim Condon对路透称.

中国12月释放约1.2万亿元财政存款,表明其政策空间有多大.

中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)的分析师称,该项注资是导致12月广义货币供应量和银行新增贷款激增的最重要因素.

中国银行业12月新增贷款6,405亿元人民币,超过11月的5,622亿元;12月M2广义货币供应量增加13.6%,亦高於11月的增长12.7%.

中金公司认为,中国在1月调降存款准备金率的可能性因此已大为降低.

**系统流动性**

中国财政力度的影响对货币市场而言至关重要.释出中国人行资产负债表下的政府财政存款,对系统流动性的提振作用要远远超过调降存款准备金率.

大连大通证券分析师徐虹对路透表示,"这越来越重要,因规模越来越大."

国信证券分析师周炳林表示,释出财政存款是推动银行间市场流动性的一个重要因素.

中国第四季外汇储备减少206亿美元至3.18万亿,因贸易顺差缩窄且资本流动发生逆转.

外储的减少强化了很多分析师和投资者的看法,即人行会立即采取政策措施,不过细读财政存款数据後会获得更好的指引.

"这尤其要多加注意,尤其在年底,(财政存款)的作用正变得越发明显."一不愿具名的银行间市场债券交易商说道.

**变化中的信贷形势**

中国税收猛增,亦在改变地方政府层面的信贷形势,区域性银行受鼓励为地方政府支持的项目提供贷款,得到回报的是从不断增加财政存款中分一杯羹的承诺.

在中国江苏省如皋政府网站上的一则通知称,财政存款的分配将与各银行的信贷投放挂钩.

"许多小银行亟需存款,规模庞大的财政存款对其吸引力很大,它们必须为此做出让步,"浙江一家地区银行的人士称.

银行需要存款的原因是,为抗击2008年中国政府大规模经济刺激举措而引发的通胀副作用,当局在过去两年大幅收紧了货币政策.

中国政府仍在应对房地产及地方政府债务这两大泡沫,在中国再度面临经济放缓之际,这些问题可以说是限制当局政策行动的少数重要因素之一.

这当然是束缚政府启动财政储备来直接刺激经济的一个因素.但相对而言,中国采取政策行动的空间足够.

"每个国家都有约束限制.中国几乎和2008年受危机打击时所希望的一样没有约束.尽管当时的反应降低了现在的政策活动空间,但其余地仍远高於西方国家,"ING的Condon称.(完)