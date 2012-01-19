〔路透基点〕无锡惠山万达广场的9亿元人民币三年期贷款案结案--RLPC

路透香港1月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,无锡惠山万达广场有限公司为支持旗下万达广场项目的9亿元人民币三年期贷款案结案.

中国银行江苏省分行以主办银行身份承贷4亿元人民币.中国工商银行(承贷3亿元人民币)、中国稠州商业银行(承贷1.5亿元人民币)和中国浙商银行联合担任一般参与行(承贷5,000万元人民币).

早前报导曾称广州银行参与此次贷款,但之後该行撤出.

是次贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.一名消息人士称,含全部费用的价码可能较中国人民银行基准利率高15%.

此融资案可能将按季等额偿还贷款(2012年为2亿元人民币,2013年为4亿元人民币,2014年为3亿元人民币),或者每半年以万达广场资产营收的一定比例支付.

第二种偿还方案是,在此广场的可售面积售出10%後开始偿还贷款.还款额不得少於总营收的60%.当可售面积售出70%後偿还全部贷款.

位於江苏省无锡市惠山区的无锡惠山万达广场属於商业/住宅综合地产,覆盖面积达36万平方米.

无锡惠山万达广场有限公司为大连万达商业地产股份有限公司的子公司.根据其官网,大连万达商业地产股份有限公司运营着全国33家万达广场,并计划在2012年将其增加至70家.(完)