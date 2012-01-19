〔美国新股〕中国神州租车递交美国上市申请,拟筹资至多3亿美元

路透上海1月19日电---中国最大的租车公司--北京神州租车周三向美国证监会递交F-1文件,申请首次公开发行(IPO)美国存托股份(ADS),计划筹资至多3亿美元.

公司文件显示,本次IPO所筹资金将用於归还债务和购买车辆.发行後公司将会申请在纽约证交所上市.不过该文件未显示公司拟发行股份数量.

摩根大通(JPM.N)将独家负责神州租车的美国IPO项目.

神州租车在中国66个城市里设立了520个租车网点,去年底已拥有92万名会员及2.6万辆营运车辆.其国内的主要竞争对手包括一嗨租车、至尊租车等.

文件披露的财务数据显示,去年前九个月,公司营收达4.89亿元人民币;而2010年全年营收为1.43亿元.不过在过往三年,公司均为净亏损,且亏损额不断扩大,去年前九个月净亏损1.18亿元.

该文件显示,发行新股前,联想投资联手其他机构共同成立的Grand联合投资基金共持有神州租车64.49%股份,公司创始人兼首席执行官陆正耀及其家人共持股29.12%.

受美国中概股风波及对全球经济形势担忧的影响,去年8月土豆网TUDO.O上市後就没有中资企业在美国上市,迅雷、盛大文学、拉手网等相继临门收手,推迟IPO日程.(完)

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