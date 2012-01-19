〔路透基点〕利丰零售获得26.52亿港币过桥贷款,用於汉登收购案--RLPC

路透香港1月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士的话报导,香港利丰有限公司的姊妹公司--利丰零售已获得26.52亿港币的过桥贷款,支持其收购汉登控股提议.

花旗是此次过桥贷款的唯一提供方.贷款将完全用於该收购案.利丰零售12月19日宣布收购提议,之前其大股东YGM贸易已经接受该提议.YGM贸易累计持有汉登69.06%的股份.

收购提议有效期到2月2日,届时将宣布结果(或者延期或在收购方面无条件).收购提议在各方面成为或宣布无条件的最後期限是4月2日.

利丰零售为冯氏家族民间投资部门--利丰集团旗下全资附属公司.

这笔过桥贷款没有担保,这是利丰集团首次在贷款市场路露面.利丰零售有12.5亿美元的美元债券债务.该公司在2010年5月通过发行10年期债券筹资4亿美元,票息为5.2%%或较美国公债加码170个基点.同年7月,该公司再次通过发债筹资3亿美元.(完)