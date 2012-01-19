〔路透基点〕利丰零售获得26.52亿港币过桥贷款,用於汉登收购案--RLPC

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透香港1月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士的话报导,香港利丰有限公司的姊妹公司--利丰零售已获得26.52亿港币的过桥贷款,支持其收购汉登控股提议.
花旗是此次过桥贷款的唯一提供方.贷款将完全用於该收购案.利丰零售12月19日宣布收购提议,之前其大股东YGM贸易已经接受该提议.YGM贸易累计持有汉登69.06%的股份.
收购提议有效期到2月2日,届时将宣布结果(或者延期或在收购方面无条件).收购提议在各方面成为或宣布无条件的最後期限是4月2日.
利丰零售为冯氏家族民间投资部门--利丰集团旗下全资附属公司.
这笔过桥贷款没有担保,这是利丰集团首次在贷款市场路露面.利丰零售有12.5亿美元的美元债券债务.该公司在2010年5月通过发行10年期债券筹资4亿美元,票息为5.2%%或较美国公债加码170个基点.同年7月,该公司再次通过发债筹资3亿美元.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。