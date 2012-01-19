版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 13:31 BJT

〔澳洲股市〕收低并跑输亚洲其他股市,因就业数据逊於预期

路透1月19日电---澳洲股市周四收低3点,回吐稍早涨幅,落後于其他亚洲股市,因此前数据显示澳洲12月兼职就业人数意外减少逾5万人.

最新数据显示,指标股指S&P/ASX 200指数收低3.1点,或0.1%,报4,214.8点,脱离4,258.4点的盘中高位.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐