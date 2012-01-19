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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 13:32 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--1月19日

累计未到期余额:400亿元人民币

    到期日 操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
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 2012/3/8        91          3.16          300
      3/15       91          3.16          100

               当月累计: 400          (完)

  --整理 曾菱; 审校 边竞

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